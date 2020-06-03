إعادة فتح المساجد في قطاع غزة بشكل كامل بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا

محمد عبد ا ف ب

مصلون فلسطينيون يحافظون على التباعد خلال صلاة الجمعة في مسجد السيد هاشم في قطاع غزة في 29 أيار/مايو 2020

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها فجر الأربعاء بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي مؤقت استمر لنحو 70 يومًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر آخذين بالاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارتا الأوقاف والصحة في حكومة حماس في قطاع غزة.

ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وطلبت الوزارة من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

وقالت الوزارة في بيان سابق "سيقوم العاملون في المساجد بتعقيمها بشكل مستمر وفتحها قبل الآذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار ما بين الآذان وإقامة الصلاة".

ومنعت السلطات في غزة منذ 25 آذار/مارس المصلين من أداء الصلاة في المساجد، وطلبت منهم الصلاة في منازلهم. لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.

وأحصى قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، و18 حالة تعافي.

ويتواجد جميع المصابين بالفيروس الذين كانوا قد عادوا من السفر، في مركز للحجر الصحي بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر.

© 2020 AFP