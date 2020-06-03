استقالة الهولندي فيرهارين من تدريب منتخب أستراليا للسباحة

دافيد ماريوز ا ف ب

لن يستمر ياكو فيرهارين مدربا لمنتخب استراليا للسباحة بعد تأجيل اولمبياد طوكيو الى صيف 2021

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سيدني (أ ف ب)

قدّم الهولندي ياكو فيرهارين مدرب منتخب استراليا للسباحة استقالته من منصبه الأربعاء من أجل العودة الى بلاده، بحسب بيان للاتحاد الأسترالي للسباحة.

وقال فيرهارين، أحد أبرز المدربين في عالم السباحة "حاولت ايجاد طرق للتمديد، لكن لا يمكنك إجراء تسوية في بيئة عالية المستوى، ولم أرغب في إجراء مساومة على حساب عائلتي".

وكان فيرهارين (51 عاما) قد استلم في عام 2013 فريقا أستراليا متواضعا، بعد خيبة أولمبياد لندن 2012 ومشكلات الرياضيين مع الكحول، المخدرات والسلوك السيئ، وساهم في إعادة بنائه ليصبح قوة عالمية في السباحة.

واشتهر آنذاك في الإشراف على البطلين الهولنديين بيتر فان دن هوغنباند واينغه دي بروين، خلال نجاحاتهما في أولمبيادي سيدني 2000 وأثينا 2004.

وكان متوقعا ان يترك الفريق الأسترالي بعد أولمبياد طوكيو 2020، لكنه غيّر خططه بعد تأجيل الألعاب الى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت عنه مديرة الاتحاد الاسترالي لاي راسل "لقد أشرف على تغييرات وتطويرات حقيقية في نظام معقد، ووضع الأساسات لنجاحات مستقبلية".

وسيتخلى فيرهارين عن منصبه نهائيا في أيلول/سبتمبر ويحل بدلا منه الاسترالي روهان تايلور مدرب ولايتي فيكتوريا وتاسمانيا.

© 2020 AFP