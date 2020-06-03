السلطة الفلسطينية تمدد حال الطوارىء لمواجهة كوفيد-19 للمرة الرابعة

جعفر اشتية اف ب

متظاهر فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية المحتلة يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في الثاني من حزيران/يونيو 2020

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت السلطة الفلسطينية الاربعاء تمديد حال الطوارئ السارية في الأراضي الفلسطينية شهراً إضافيا للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، وذلك للمرة الرابعة.

وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتمديد حال الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ غدا الخميس في الرابع من حزيران/يونيو.

كما اصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم.

وهي المرة الرابعة يمدّد عبّاس حال الطوارىء التي فرضها للمرة الأولى قبل ثلاثة اشهر إثر تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم على صفحته على تويتر "الوضع القائم يبقى كما هو ولا يوجد أي اغلاقات، حالة الطوارئ للسيطرة على أي مناطق تظهر فيها اصابات خلال الفترة القادمة وللتعامل مع الوباء".

وأعلنت السلطة الفلسطينية الاربعاء تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في الضفّة الغربية المحتلّة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى390 شخصاً قضى منهم اثنان. وسجلت في قطاع غزة 61 اصابة بينها وفاة واحدة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إنهاء الإغلاق الذي فرضته اوائل آذار/مارس في الضفة الغربية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم.

وسُمح لأكثر من 63 ألف فلسطيني بالمرور عبر نقاط التفتيش للعمل الأحد بحسب الادارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وعلى الرّغم من تمديد حال الطوارئ إلا أنّ السلطة الفلسطينية خفّفت من القيود المفروضة للحدّ من انتشار الفيروس، ولا سيّما القيود على التنقّل بين المدن وإعداد برنامج لفتح المحال التجارية.

وكانت وزارة المالية اعلنت فتح حساب مصرفي خاص منذ بدء تفشي الفيروس "لاستقبال تبرعات المواطنين والشركات وممثلي القطاع الخاص بناء على رغبتهم في التبرع لمساندة الحكومة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا".

وتبدي السلطة الفلسطينية قلقها حيال العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل وخصوصا ان النسبة الأكبر من المصابين لديها هم مخالطون لأشخاص يعملون داخل إسرائيل.

وأعلنت أول إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل يوم 22 شباط/فبراير، لترتفع الحصيلة منذ ذلك الحين إلى 17342 إصابة و290 وفاة.

من جهة اخرى، فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها فجر الأربعاء بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي موقت استمر نحو سبعين يومًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر مع الاخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارتا الأوقاف والصحة في حكومة حماس في قطاع غزة.

© 2020 AFP