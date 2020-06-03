اليمن: مؤتمر المانحين يخفق في جمع التمويل المطلوب للمساعدات الإنسانية والأمم المتحدة تدعو "لتحرك عاجل"

أ ف ب/أرشيف

ممرضة تسعف طفلا يعاني من سوء التغذية في مستشفى بمنطقة عبس في محافظة حجة شمال اليمن، 19 أيلول/سبتمبر 2018

لم يتمكن مؤتمر المانحين الذي نظمته السعودية بتعاون مع الأمم المتحدة الثلاثاء من جمع التمويل المطلوب للمساعدات الإنسانية في اليمن. وتم جمع 1,35 مليار دولار خلال هذا المؤتمر من 2,41 مليارا المطلوب توفيرها لتغطية تكاليف هذه المساعدات. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن عدم توفير التمويل المطلوب سيعطل "30 برنامجا أساسيا" للأمم المتحدة في اليمن، داعيا "لتحرك عاجل". وأكد المجلس النرويجي للاجئين أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر المجاعة والجائحة. وقدمت السعودية أكبر مساهمة في المؤتمر، فيما لم تقدم حليفتها في اليمن الإمارات أي شيء.

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بشراكة مع الأمم المتحدة، نظمت السعودية الثلاثاء مؤتمرا للمانحين، تم بموجبه جمع 1,35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، إلا أن هذا الرقم يوازي نحو نصف التمويل المطلوب والبالغ 2,41 مليارا.

ويأتي المؤتمر في توقيت تحذر فيه منظمات إغاثة من أن وصول فيروس كورونا ينذر بكارثة، بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته الافتتاحية: "نحن في سباق مع الزمن" لمنع كارثة في اليمن.

وتابع غوتيريس أن "وكالات الإغاثة قدّرت بنحو 2,41 مليار دولار التمويل المطلوب لتغطية المساعدات الإنسانية من حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك برامج مكافحة كوفيد-19".

وحذر بأن غياب التمويل المطلوب سيؤدي إلى توقف أكثر من 30 برنامجا أساسيا من أصل 41 للأمم المتحدة في اليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، داعيا إلى "تحرك عاجل".

لكن المؤتمر جمع نصف التمويل المطلوب، مع تعهّد 30 دولة بتقديم 1,35 مليار دولار.

ورحّب الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند بـ"التعهّدات التي أطلقت اليوم" لكنّه أكد أنها لا تكفي "لتخفيف المعاناة". وأضاف أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر المجاعة والجائحة.

السعودية تتعهد بتقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 500 مليون دولار، وهي أكبر مساهمة تم التعهّد بها في المؤتمر. في المقابل، لم تتعهّد الإمارات شريكتها في التحالف العربي في اليمن بأي مبالغ.

وأعلنت بريطانيا الثلاثاء عن حزمة مساعدات جديدة لليمن بقيمة 200 مليون دولار. أما الولايات المتحدة، فأعلنت أنها ستقدّم 225 مليون دولار، فيما أقرت ألمانيا مساعدة بقيمة 125 مليونا.

وكان لوكوك أكد أنه يتعين جمع 180 مليون دولار لمكافحة وباء كوفيد 19.

وبحسب غويتريس فإنه في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، تفيد التقارير أن معدلات الوفيات بالفيروس من بين "الأعلى في العالم".

ويشهد اليمن بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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