بطولة إسبانيا: بورغوس مساعد سيميوني يترك أتلتيكو نهاية الموسم

غابريال بويز ا ف ب/ارشيف

الأرجنتيني جرمان بورغوس مساعد مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، في صورة مؤرخة في 23 شباط/فبراير 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن الأرجنتيني جرمان بورغوس مساعد مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء أنه سيترك منصبه نهاية موسم 2019-2020 ليصبح مدربا لناد لم يفصح عن اسمه.

وقال بورغوس في تسجيل مصور تم بثه على الموقع الالكتروني للنادي بعنوان "أتلتيكوس (انصار أتلتيكو)، جرمان بورغوس يريد أن يخبرنا بشيء".

"في نهاية الموسم 2019-2020، سأقوم بخطواتي الأولى كمدرب رئيسي".

وأضاف الحارس الأرجنتيني الدولي السابق "أعتقد أنه بعد أكثر من عشر سنوات في الدوري الإسباني، أنا قادر تماما على قيادة دفة فريق".

وانضم حارس الفريق المدريدي السابق بين 2001 و2004 والبالغ من العمر 51 عاما، الى الجهاز الفني لسيميوني عام 2011.

ونجح الثنائي الأرجنتيني مع أتلتيكو بالوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016)، وفازا بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة (2014)، وكأس إسبانيا (2013)، والكأس السوبر الإسبانية (2014)، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018) وكأس السوبر الأوروبية مرتين (2012 و2018).

وقال عن سيميوني "إنه صديق. نحن نفهم بعضنا البعض بالإشارة، بالنظرات، بحركة الرأس".

ويحتل أتلتيكو المركز السادس في ترتيب "لا ليغا" المتوقف من منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، برصيد 45 نقطة، بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، لكنه على الصعيد الأوروبي أقصى ليفربول حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد بورغوس "حتى آخر يوم لي (في أتلتيكو)، سأحاول تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا (...) سأفعل كل ما بوسعي للفوز بدوري الأبطال، إنه حلم أريد تحقيقه".

وقال "هذا ليس وداعا، انه إلى اللقاء، الوقت سيقول ما إذا كنا سنرى بعضنا مرة أخرى".

ووفقا لصحيفة "اس" الرياضية الإسبانية، قد تكون وجهة بورغوس المقبلة نحو فريق اونيون دو سانتافي الأرجنتيني.

© 2020 AFP