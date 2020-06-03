بطولة اسبانيا: ميسي تدرب بمفرده

ميغيل رويز برشلونة/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

قام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بتدريبات فردية الاربعاء خارج نطاق التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الاسباني، من دون معاناته من اي اصابة بحسب مصادر داخل النادي الكاتالوني.

واضافت المصادر أن ميسي "توجه الى مقر التدريبات وقام بتمرين مختلف" مشيرة الى أن الارجنتيني البالغ من العمر 32 عاما "لا يعاني من اي مشكلة".

وبحسب الصحف الاسبانية، بقي ميسي في قاعة التدريبات من اجل اتباع برنامج وضعه له خصيصا الجهاز الفني لبرشلونة.

اما صحيفة "آس"، فقد اشارت الى ان ميسي قام بعمل فردي من اجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة الى انه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لاصابته في هذا المكان.

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد الخميس على ان يعودوا الى التمارين الجمعة.

وسيعاود الدوري الاسباني الذي توقف منتصف آذار/مارس، نشاطه في 11 حزيران/يونيو الحالي بمباراة دربي الاندلس بين اشبيلية وبيتيس.

اما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري بقارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفا على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في 13 الحالي.

© 2020 AFP