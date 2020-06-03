تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

بطولة اسبانيا: ميسي تدرب بمفرده

نشرت في: آخر تحديث:

لقطة لنجم برشلونة الارجنتيني لوينيل ميسي مرتديا كمامة خلال حصة تدريبية لفريقه. 6 ايار/مايو 2020
لقطة لنجم برشلونة الارجنتيني لوينيل ميسي مرتديا كمامة خلال حصة تدريبية لفريقه. 6 ايار/مايو 2020 ميغيل رويز برشلونة/ا ف ب
إعلان

برشلونة (أ ف ب)

قام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بتدريبات فردية الاربعاء خارج نطاق التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الاسباني، من دون معاناته من اي اصابة بحسب مصادر داخل النادي الكاتالوني.

واضافت المصادر أن ميسي "توجه الى مقر التدريبات وقام بتمرين مختلف" مشيرة الى أن الارجنتيني البالغ من العمر 32 عاما "لا يعاني من اي مشكلة".

وبحسب الصحف الاسبانية، بقي ميسي في قاعة التدريبات من اجل اتباع برنامج وضعه له خصيصا الجهاز الفني لبرشلونة.

اما صحيفة "آس"، فقد اشارت الى ان ميسي قام بعمل فردي من اجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة الى انه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لاصابته في هذا المكان.

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد الخميس على ان يعودوا الى التمارين الجمعة.

وسيعاود الدوري الاسباني الذي توقف منتصف آذار/مارس، نشاطه في 11 حزيران/يونيو الحالي بمباراة دربي الاندلس بين اشبيلية وبيتيس.

اما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري بقارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفا على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في 13 الحالي.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.