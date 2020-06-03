بطولة المانيا: فرانكفورت يعمق جراح فيردر بريمن

ستوارت فرانكلين POOL/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

عمَق اينتراخت فرانكفورت جراح فيردر بريمن المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية بفوزه عليه 3-صفر في عقر داره، في مباراة مؤجلة من المرحلة 24 من بطولة المانيا لكرة القدم الاربعاء.

وكان بريمن يمني النفس في الخروج من دائرة الخطر من خلال حصد النقاط الثلاث، لكنه فشل في تأكيد صحوته بعد استئناف دوري بوندسليغا نشاطه في 16 ايار/مايو الماضي لا سيما أنه حصد 7 نقاط في اربع مباريات، قبل ان يسقط امام فرانكفورت الذي اقترب من منطقة الامان بشكل كبير بعد صعوده الى المركز الحادي عشر مع 35 نقطة.

في المقابل، يحتل بريمن المركز السابع عشر قبل الاخير مع 25 نقطة قبل 5 مراحل على انتهاء الدوري.

وافتتح المهاجم البرتغالي اندريه سيلفا المعار من ميلان الايطالي التسجيل بكرة رأسية في الدقيقة 61، قبل ان يضيف النمسوي ستيفان ايلسانكر الثاني من مسافة قريبة (81) واللاعب ذاته الهدف الثالث من كرة رأسية في الدقيقة الاخيرة.

© 2020 AFP