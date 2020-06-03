بطولة انكلترا: تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا من أصل 1197 فحصا

دانيال ليل-اوليفاس ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

حصلت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم على دفعة معنوية إضافية قبل استئناف منافساتها في منتصف الشهر الحالي، بعدما كشفت الجولة الاخيرة من فحوصات فيروس "كوفيد-19" التي شملت 1197 شخصا عن إصابة وحيدة تبين أنها لفرد من نادي توتنهام.

وأكد النادي اللندني أن الشخص المصاب ينتمي اليه من دون تحديد ما إذا كان لاعبا أو عضوا في الجهاز الفني أو أحد الموظفين.

وقال سبيرز في بيان "لقد تبلغنا من رابطة الدوري الممتاز أن لدينا نتيجة ايجابية لفحص كوفيد-19 بعد الجولة الاخيرة التي أقيمت في مقرنا التدريبي".

وتابع "احتراما للسرية الطبية، لن يتم الكشف عن اسم الفرد. لا يعاني من أي عوارض وسيعزل نفسه لسبعة أيام، وفقا لبروتوكول الدوري الممتاز، قبل أن يخضع لفحوصات أخرى".

وأجرت الرابطة الجولة الخامسة من فحوصات الكشف عن الفيروس يومي الاثنين والثلاثاء، ليرتفع العدد الاجمالي الى 13 إصابة من أصل 5079 فحصا.

ويشكل هذا العدد المنخفض نسبيا دفعة للبرميرليغ التي حددت 17 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف نشاطها المعلق منذ منتصف آذار/مارس.

وفي حال كان الشخص المصاب في صفوف النادي اللندني هو لاعب، فمن المتوقع أن يغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد المتوقع إقامتها في 20 أو 21 الشهر الحالي. إذ لا يمكن للاعب المصاب العودة الى التمارين الجماعية مع الفريق قبل أقل من أسبوعين.

ومن بين الاشخاص الذين أصيبوا بالفيروس حارس مرمى بورنموث آرون رامسدايل، مدافع واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا ومساعد مدرب بيرنلي ايان وون.

© 2020 AFP