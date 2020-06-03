بطولة فرنسا: ليون يفعل خيار شراء عقد المهاجم إيكامبي

رومان لافابريغ ا ف ب/ارشيف

المهاجم الكاميروني كارل توكو ايكامبي يقفز فوق لاعب اميان في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 5 شباط/فبراير 2020

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ليون (أ ف ب)

أعلن نادي ليون الفرنسي تفعيل خيار شراء عقد مهاجمه الكاميروني كارل توكو إيكامبي، المعار منذ كانون الثاني/يناير الماضي من فياريال الإسباني.

وتبلغ قيمة الصفقة لمدة أربعة أعوام 11,5 مليون يورو (12,8 مليون دولار أميركي)، وهي مجموع تفعيل خيار الشراء زائد أربعة ملايين يورو مكافآت، بالاضافة الى مشاركة ارباح بنسبة 15% على ارتفاع قيمة انتقال اللاعب مستقبلا (50% اذا حصل الانتقال قبل 15 أيلول/سبتمبر 2020).

وسجل ايكامبي (27 عاما و30 مباراة دولية) هدفين وتمريرة حاسمة في ثماني مباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد وصوله من فياريال.

وقبل انتقاله الى الدوري الإسباني، حمل إيكامبي ألوان ناديي أنجيه (2016-2018) وسوشو (2014-2016) الفرنسيين، فيما كانت بدايات اللاعب المولود في العاصمة الفرنسي مع نادي باريس أف سي.

© 2020 AFP