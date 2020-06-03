ترامب ينفي نقله إلى ملجأ البيت الأبيض خلال التظاهرات

اريك برادا ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عائدا الى البيت الأبيض في 30 ايار/مايو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن يكون نقل الى ملجأ آمن في البيت الأبيض خلال التظاهرات أمام بواباته الخارجية مؤكدا أنه توجه الى المكان لمجرد تفقده.

وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس الى الملجأ مساء الجمعة خلال تظاهرة أمام البيت الابيض.

وقال ترامب لاذاعة فوكس نيوز "إنها معلومات خاطئة".

وأضاف "كان ذلك خلال النهار" موضحا أنه توجه الى المكان "مرتين أو ثلاث مرات" خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل "تفقد المكان".

وأوضح "لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص".

وكان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني نقل الى هذا الملجأ الآمن بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأثارت أنباء نقل ترامب الى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنها ساهمت في قراره التوجه الاثنين سيرا لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف.

© 2020 AFP