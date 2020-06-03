فرنسا: القضاء يأمر بتسليم فيليسيان كابوغا "الممول" لجرائم إبادة في رواندا لمحكمة أممية

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أمرت محكمة فرنسية الأربعاء بتسليم فيليسيان كابوغا، المتهم بالتورط في جرائم إبادة وتطهير عرقي في رواندا، إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

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قررت محكمة الاستئناف الفرنسية بباريس الأربعاء وجوب تسليم رجل الأعمال الرواندي فيليسيان كابوغا إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لمحاكمته في قضايا متعلقة بجرائم إبادة وتطهير عرقي خلال فترة 100 يوم عام 1994 في رواندا.

ويتهم المدعي الأممي كابوغا بتمويل وتسليح أفراد من الهوتو لتنفيذ عمليات قتل جماعية بحق أفراد أقلية التوتسي وعدد من المعتدلين الهوتو في رواندا.

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت كابوغا في 16 مايو/أيار الماضي، بعد اكتشاف أنه كان يعيش بهوية مزورة في ضاحية أنيير سور سين قرب باريس.

ومثل كابوغا البالغ من العمر 84 عاما للمرة الأولى أمام القضاء الفرنسي في 20 مايو/ أيار.

فرانس24

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