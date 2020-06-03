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فرنسا: حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا تتجاوز 29 ألفا

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فرنسيون على شرفة أحد مطاعم العاصمة باريس التي فتحت أبوابها في المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، 3 يونيو/حزيران 2020.
فرنسيون على شرفة أحد مطاعم العاصمة باريس التي فتحت أبوابها في المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، 3 يونيو/حزيران 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في فرنسا 29 ألفا بعد تسجيل 81 وفاة جديدة بفعل الوباء الأربعاء. وبعد أن تجاوز عدد الوفيات اليومي الثلاثاء المئة وفاة للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، عاد الرقم لينخفض لما دون هذا الحاجز الرمزي مجددا.

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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا بواقع 81 أو 0,3 في المئة الأربعاء ليصل إلى 29021، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

ووفقا لبيان من وزارة الصحة، فقد تباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بأمس الثلاثاء عندما ارتفعت الوفيات بنسبة 0,4 في المئة كما استمر عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات للعلاج من مرض كوفيد-19 في التراجع.

فرانس24/ رويترز

 

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