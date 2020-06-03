فيروس كورونا: إيطاليا تعيد فتح حدودها لإنقاذ القطاع السياحي

تدخل إيطاليا الأربعاء مرحلة جديدة وأخيرة من رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بفتح الحدود. كما سيمكن للإيطاليين بدءا من نفس اليوم التنقل مجددا بين المناطق دون أي قيد. وحذر رئيس البلاد من أن الأزمة "لم تنته بعد". وبدأت إيطاليا تنشيط اقتصادها من جديد وإنعاش قطاع السياحة الأساسي، مع شروعها في رفع العزل منذ مطلع أيار/مايو.

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تفتح إيطاليا حدودها الأربعاء في المرحلة الأخيرة من رفع القيود، التي فرضتها روما بسبب جائحة فيروس كورونا. كما سيسمح للإيطاليين بالتحرك من جديد بين المناطق.

ووفق آخر حصيلة رسمية لعدد الوفيات اليومية في البلاد، أعلن عن وفاة 60 شخصاً جراء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت 178 إصابة، وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 26 شباط/فبراير.

وحذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الثلاثاء من أن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "لم تنته بعد" في إيطاليا، وذلك في كلمة بمناسبة العيد الوطني، مثنياً على "وحدة" بلاده في مواجهة الوباء. وقال ماتاريلا إن "الأزمة لم تنته بعد وعلى المؤسسات كما المواطنين أن يتعاملوا مع نتائجها والصدمات التي تسببت بها".

واعتبر ماتاريلا، الذي يحتل منصبا فخريا في الجمهورية، أن "إيطاليا أظهرت في هذه الأزمة وجهها الأفضل"، معرباً عن "فخره" ببلده ومثنياً على "الوحدة المعنوية" بين الإيطاليين في مواجهة الفيروس، هذا "العدو الخفي". وتعهد بأن تكون روح الوحدة تلك "محركاً للنهضة".

وفي مؤشر على بدء مرحلة إعادة الإنعاش، أجرى فريق الاستعراض البهلواني في القوات الجوية الإيطالية "السهام ثلاثية الألوان"، عرضاً فوق روما صباح الثلاثاء، ورسمت طائراته ألوان العلم الإيطالي في السماء. وكان الفريق قد أجرى عرضاً مطلع الأسبوع، لتقديم "رسالة أمل ووحدة"، فوق مدن شمال إيطاليا، الأكثر تضرراً من الوباء.

وبدأت إيطاليا تنشيط اقتصادها من جديد وإنعاش قطاع السياحة الأساسي، مع شروعها في رفع العزل منذ مطلع أيار/مايو. وفتحت المتاجر والمقاهي والمطاعم في الهواء الطلق كما غالبية المعالم الأثرية والمواقع السياحية، مثل كاتدرائية القديس بطرس وبومبيي والكولوسيوم وبرج بيزا، وكاتدرائية ميلانو وفلورنسا ومتاحف الفاتيكان وغيرها.

فرانس24/ أ ف ب

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