فيروس كورونا: تجاوز عدد الضحايا عتبة الـ30 ألفا في البرازيل وإسبانيا بلا وفيات لليوم الثاني

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عمال بصدد وضع نعش في صندوق دفن في مقبرة بريو دي جينيرو، البرازيل، 9 أيار/مايو 2020

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل عتبة الـ30 ألفا، عقب تسجيل 1262 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة في حصيلة يومية قياسية للوفيات. وفي إسبانيا، لم يتم تسجيل أي وفاة لليوم الثاني على التوالي. لكن يبقى هذا البلد من الدول الأكثر تضررا بالوباء الذي حصد أرواح أكثر من 27 ألف مصاب. وفي الولايات المتحدة، سجلت1081 وفاة في آخر حصيلة يومية لضحايا الجائحة.

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل الثلاثاء أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا تجاوزت عتبة 30 ألف وفاة، بعدما حصد الوباء في يوم واحد أرواح 1262 مصابا، في حصيلة وفيات يومية قياسية في هذا البلد.

وقالت الوزارة إنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في البرازيل أرواح 31199 شخصاً، مشيرة إلى أنّ الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت حصيلة وفيات يومية تتخطّى الحصيلة اليومية القياسية السابقة والتي بلغت في 21 أيار/مايو 1188 وفاة.

أما حصيلة الإصابات فقد بلغت 555.383 إصابة بعدما سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حوالي 29 ألف إصابة.

وبذلك يكون عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل لوحدها أكثر من نصف عددها في أمريكا اللاتينية بأسرها.

غير أنّ المجتمع العلمي في البلاد يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

إسبانيا: لا وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لليوم الثاني على التوالي.

وسجل التقرير اليومي لوزارة الصحة 34 وفاة خلال الأسبوع السابق، ليس بينها أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة.

وكان تقرير الإثنين عن الـ 24 ساعة السابقة هو الذي كسر للمرة الأولى سلسلة الوفيات اليومية المسجلة تواليا منذ 3 آذار/مارس.

وحتى الآن، سجلت إسبانيا إجمالا 27127 وفاة جراء الفيروس، ما يجعلها إحدى أكثر دول العالم تضررا.

وسجلت إسبانيا حتى الآن ما يقرب من 240 ألف إصابة بوباء كوفيد-19. وتخفف السلطات الإسبانية تدريجيا تدابير الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس القاتل.

أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

وفي الولايات المتحدة، سجلت مساء الثلاثاء أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 106.180 شخصاً.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ مساء الثلاثاء 1.831.435 مصاباً، بحسب المصدر نفسه.

وتتقدم الولايات المتّحدة بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرا من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 379.585 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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