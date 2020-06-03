ليبيا: حكومة الوفاق تعلن استعادة قواتها السيطرة على مطار طرابلس الدولي

طائرات محطمة بفعل المعارك في مطار معيتيقة بطرابلس، 10 مايو/أيار 2020.

استعادت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، الأربعاء السيطرة على مطار طرابلس الدولي بعد معارك عنيفة مع القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وفق بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

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أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة مساء الأربعاء، أنها استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية، بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للمشير خليفة حفتر استمرت ساعات.

وقال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان إن "قواتنا حررت مطار طرابلس العالمي بالكامل".

فرانس24/ أ ف ب

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