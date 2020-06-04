الأردن يعلن رفع معظم القيود التي كان يفرضها منعا لانتشار فيروس كورونا

خليل مزرعاني اف ب

عامل يرتدي معدات الوقاية الشخصية يعقم محراب مسجد في العاصمة الأردنية عمان في 3 حزيران/يونيو 2020 قبل إعادة افتتاحه

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عمان (أ ف ب)

أعلن الأردن الخميس رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وقال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز خلال مؤتمر صحافي إن "موقفنا الآن معتدل الخطورة وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحاً بها".

وأضاف "نعلن مرحلة مبشرة تنعكس ايجابيا على فتح القطاعات، انفراج عام في الاردن والسماح بالتنقل بين المحافظات".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه "بالاستناد الى مؤشرات الخطر الصحي اذ تم تسجيل أقل من عشر اصابات محلية يوميا على امتداد الأيام السبعة الماضية سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 حزيران/يونيو المقبل المستوى معتدل الخطورة".

واعلن انه سيتم "فتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق (...) والمساجد والكنائس امام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية".

وسيسمح ب"التنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات".

واشار العضايلة الى أنه لن يكون هناك أيام حظر تجول شامل كما كان الحال عليه في كل يوم جمعة في الفترة الماضية كما سيتم تقليص ساعات حظر التجول اليومي بحيث تصبح "الحركة مسموحة للمواطنين من 6 صباحا حتى ال12 ليلا (...) والسماح بحركة السيارات الخاصة بالكامل".

وألغي العمل بنظام حركة المركبات وفق رقم لوحتها الزوجي او الفردي، وستُفتح المطاعم والمقاهي وفق قيود وضوابط، وسيسمح بتنظم انشطة الأندية والفعاليات الرياضية لكن بدون جمهور.

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية امام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفندقة والضيافة والسماح بالطيران الداخلي.

لكن سيستمر اغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلات الطيران متوقفة.

وشهدت المملكة منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

وكانت السلطات سمحت مؤخرا للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وسجل الأردن حتى اليوم 757 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات فقط بحسب الأرقام الرسمية.

© 2020 AFP