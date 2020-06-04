الولايات المتحدة: بدء مراسم تأبين جورج فلويد بمشاركة رسمية

جانب من مراسم تأبين جورج فلويد، 4 يونيو/حزيران 2020.

بدأت في جامعة نورث سنترال بمدينة مينيابوليس الأمريكية مراسم تأبين لجورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي أثناء قيام الشرطة باعتقاله في 25 مايو/أيار، وأثارت وفاته موجة احتجاجات مناهضة للعنصرية. ويشارك في المراسم حاكم ولاية مينيسوتا ورئيس بلدية مينيابوليس والسيناتور عن الولاية إيمي كلوبوشار والقس جيسي جاكسون الذي يعد من رموز الحركة المناهضة للعنصرية.

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انطلقت بمدينة مينيابوليس مراسم تأبين جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي الذي أثار تسجيل فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة مظاهرات واسعة.

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الأشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.

وكان النعش المذهّب موضوعا في قاعة الجامعة، تحيطه باقات الورد وصور لفلويد البالغ 46 عاما الذي توفي في 25 مايو/أيار اختناقا على يد شرطي في هذه المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.

ونقل جثمان فلويد صباحا إلى الجامعة، فيما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأمريكيين من أصل أفريقي.

ومن المتوقع أن يلقي الناشط الحقوقي آل شاربتون كلمة تأبين في فلويد الذي سيدفن في مدينة هيوستن مسقط رأسه في ولاية تكساس.

واعتقل أربعة شرطيين لدورهم في وفاة فلويد التي أثارت موجة احتجاجات منددة بالعنصرية لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور في 1968.

فرانس24/ أ ف ب

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