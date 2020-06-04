الولايات المتحدة: وزير الدفاع السابق جيم ماتيس يتهم ترامب بالسعي "لتقسيم" البلاد ويدافع عن "حق" المتظاهرين في المساواة

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اتهم وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس الأربعاء الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى "تقسيم" الولايات المتحدة. وقال ماتيس، الذي استقال من منصبه على خلفية انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، إن "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين". ودافع الجنرال المتقاعد عن المتظاهرين الذين يطالبون "عن حق" بالمساواة. ومن جانبه، كان وزير الدفاع الحالي مارك إسبر أكد أنه يعارض نشر قوات الجيش لاحتواء المظاهرات التي تهز العديد من المدن الأمريكية.

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عبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس الأربعاء عن معارضته الشديدة للمقاربة التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعاطي مع الاحتجاجات في بلاده. وهاجم الوزير السابق ترامب بشدة، متهما إياه بالسعي إلى "تقسيم" الولايات المتحدة.

وقال ماتيس، الذي استقال من منصبه على خلفية انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، في تصريح نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" على موقعها الإلكتروني: إنّ "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين، بل إنه حتّى لا يدّعي بأنّه يحاول فعل ذلك"، مضيفا "بدلاً من ذلك، هو يحاول تقسيمنا".

وهذا أول انتقاد من نوعه يصدر عن ماتيس، الجنرال السابق في سلاح المارينز والذي يحظى باحترام كبير في بلاده، علما أنه سبق له مرارا رفض توجيه أي انتقاد لترامب، لأنه كان يعتبر أنه من غير المناسب انتقاد رئيس أثناء توليه منصبه.

وأضاف الجنرال المتقاعد في مرافعته الاتهامية بحقّ ترامب: "لقد تابعت بغضب واستياء أحداث هذا الأسبوع"، مدافعا عن المتظاهرين الذين يطالبون "عن حق" بالمساواة في الحقوق.

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ عقود أشعلتها وفاة المواطن الأمركي من أصول أفريقية الأعزل جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 أيار/مايو حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضاً.

وأثارت هذه الواقعة موجة احتجاجات امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية ونزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وانعدام المساواة في المجتمع الأمريكي.

وإذا كان مئات آلاف المتظاهرين عبّروا عن مواقفهم الاحتجاجية بطريقة سلمية في سائر أنحاء البلاد، فإن بعض المظاهرات شابتها أعمال شغب وعمليات نهب.

وردا على أعمال العنف هذه، هدد ترامب الإثنين بنشر الجيش في المدن "لإنهاء المشكلة سريعا"، في موقف سارعت المعارضة لإدانته، معتبرة أنّه ينطوي على نزعة استبدادية، بل وعارضة البنتاغون أيضا.

وزير الدفاع الأمريكي يعارض نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات

ومن جانبه، عارض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأربعاء اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش، لاحتواء الاحتجاجات المناهضة لاستخدام الشرطة القوة بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية.

وقال إسبر "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة"، وذلك بعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يلجأ لتفعيله بهدف استدعاء الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.

وأضاف "لطالما اعتقدت وما زلت أعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محليا في هذه الحالات".

وتابع أمام الصحافيين في وزارة الدفاع: "على خيار استخدام قوات في الخدمة أن يكون الملاذ الأخير، ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحا والأخطر (...) لسنا في وضع كهذا الآن".

وفي الواقع يمنع قانون استخدام جنود من القوات الفعلية في مهمات لحفظ النظام، إلا في حال حدوث عصيان. وفي حال اضطرابات عامة، يعود إلى كل ولاية أمريكية قرار استدعاء شرطيين سابقين في الاحتياط في الحرس الوطني.

فرانس24/ أ ف ب

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