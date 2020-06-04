باراك أوباما يصر على تحقيق العدالة و يرحب بـ"تغير عقلية" المتظاهرين الأمريكيين

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تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو تم نشره بإذن من مؤسسة أوباما ، قاعة افتراضية لمؤتمر للرئيس أوباما حول "إعادة هيكلة الشرطة في أعقاب العنف المستمر للشرطة" ، تم بثه مباشرةً في 3 يونيو 2020.

رحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء بـ"تغيير العقلية" لدى المتظاهرين الأمريكيين ضد العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة، معتبرا أنه قد يؤدي إلى إصلاحات على المستوى الوطني.

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في رد فعل على وفاة جورج فلويد مختنقا أثناء توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس في 25 مايو/أيار، دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء سلطات الولايات والسلطات المحلية إلى مراجعة سياساتها بشأن استخدام القوة. كما رحب سلف دونالد ترامب بـ"تغيير العقلية" لدى المتظاهرين الأمريكيين ضد العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة، معتبرا أنه قد يؤدي إلى إصلاحات على المستوى الوطني.

"انتهاز الفرصة"

قال أوباما خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نشطاء "من المهم جدا بالنسبة لنا أن ننتهز هذه الفرصة على صعيد المجتمع والدولة، وأن نستخدم ذلك للتأثير في نهاية المطاف"، بالإشارة إلى آلاف الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بوحشية الشرطة والعنصرية وعدم المساواة الاجتماعية.

وأضاف "يجري الآن تغيير في العقلية ووعي أكبر بأنه يمكننا القيام بشيء أفضل".

وقال أوباما (58 عاما)، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى الديمقراطيين، إن الاحتجاجات الحالية ترسم "صورة أكثر تمثيلا لأمريكا" من حركات الحقوق المدنية التي حدثت في ستينيات القرن الماضي.

وأشار أوباما إلى أن الشباب بشكل خاص كانوا حاضرين، ويمكن لدوافعهم أن تؤدي إلى تغيير أعمق.

"أنتم مهمون"

وتابع "أريدكم أن تعلموا أنكم مهمون، أريدكم أن تعلموا أن حياتكم مهمة، وأحلامكم مهمة"، متوجها إلى الشباب السود الذي أعتبر أنهم كانوا شهود أو ضحايا العنف.

كما توجه الرئيس السابق إلى المسؤولين المحليين المنتخبين قائلا "أحث كل رئيس بلدية في هذا البلد على مراجعة سياسته بشأن استخدام القوة مع أفراد مجتمعهم والالتزام بالمساءلة عن الإصلاحات الموعودة".

ودعا أولُ رئيس أسود للولايات المتحدة إلى التعاون بين الأفراد "لتغيير أمريكا" ومساعدتها على التوافق مع قيمها.

فرانس24/ أ ف ب

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