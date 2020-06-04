بدون عروض أولى.. مهرجان كان 2020 يكشف الستار عن قائمة الأفلام ضمن فئة "أسبوع النقاد"

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امرأة تلتقط صورة أمام ملصق عملاق كتب عليه "شكرًا لطاقمنا الطبي" بالقرب من قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية في الريفيرا، جنوب فرنسا، في 12 مايو/أيار 2020.

قدم مهرجان كان الأربعاء "التشكيلة الرسمية لسنة 2020" والمؤلفة من 56 فيلما، وحذت فعاليات "أسبوع النقاد" حذوه في هذه الخطوة لتكشف الستار الخميس عن برنامجها لـ"خارج الجدران" وهي عبارة عن أفلام ستدرج ضمن خانة "أسبوع النقاد 2020" في ظل توقف النسخة التقليدية للمهرجان هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

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بعدما قدم مهرجان كان الأربعاء "التشكيلة الرسمية لسنة 2020" والمؤلفة من 56 فيلما، كشف أسبوع النقاد، وهي فئة موازية لمهرجان كان السينمائي، الخميس عن برنامجه لفعاليات "خارج الجدران" وهي أفلام ستدرج ضمن خانة "أسبوع النقاد 2020" في ظل احتجاب المهرجان هذا العام بنسخته التقليدية بسبب وباء كوفيد-19.

كيفية عمل "أسبوع النقاد"

وأوضح القائمون على هذه الفعاليات أن فئة "أسبوع النقاد" المعنية باكتشاف مواهب جديدة والتي تقدم أفلاما هي الأولى أو الثانية لمخرجيها، اختارت دعم خمسة أفلام طويلة وعشرة أخرى قصيرة.

وتضم القائمة في هذه الفئة أربعة أفلام فرنسية طويلة بينها اثنان لمخرجات. ويحمل أحد هذه الأفلام الفرنسية اسم "تحت سماء أليس" للمخرجة كلوي مازلو وهو يروي قصة زوجين في لبنان خلال فترة الحرب اللبنانية (1975-1990) مع ألبا روكواشر ووجدي معوض.

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كذلك ضمت القائمة فيلما طويلا أجنبيا هو البريطاني "أفتر لوف" لعليم خان عن إنكليزية تكتشف سرا بعد وفاة زوجها الباكستاني.

وأشار القائمون على "أسبوع النقاد" إلى أن الأفلام الطويلة المدرجة في القائمة "ستحظى بمواكبة خلال تقديمها في عرض أول ولدى طرحها في الصالات الفرنسية"، كما أن الأفلام الناطقة بالفرنسية "ستُقدَّم في إطار (...) مهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية" الذي سيقام بين 28 أغسطس/آب و2 سبتمبر/أيلول.

فرانس24/ أ ف ب

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