بطولة ألمانيا: فرايبورغ-مونشنغلادباخ في افتتاح المرحلة الثلاثين

اينا فاسبندر ا ف ب

مهاجما بوروسيا مونشنغلادباخ الفرنسيان ماركوس تورام (يمين) والحسن بلايا يحتفلان بفوز فريقهما على بادربورن في الدوري الالماني. 18 كانون الاول/ديسمبر 2019

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برلين (أ ف ب)

يعوّل بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع على الثنائي الفرنسي في خط هجومه المؤلف من الحسن بلايا وماركوس تورام للعودة بالنقاط الثلاث من فرايبورغ في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم الجمعة وتعزيز حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعتبر الثنائي مفتاح نجاح مونشنغلادباخ هذا الموسم حيث سجّل بلايا 10 أهداف ونجح في 11 تمريرة حاسمة، في حين سجّل نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام 10 أهداف أيضا مع 8 تمريرات حاسمة.

وكان مونشنغلادباخ، صاحب الأمجاد المحلية والقارية في السبعينيات، مفاجأة الموسم الحالي عندما تصدر الترتيب على مدى شهرين خلال الخريف في وقت كان فيه بايرن ميونيخ المتصدّر الحالي يعيش أزمة من ناحية النتائج ما أدى إلى إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك بدلا منه.

واذا كان بايرن ميونيخ ضمن تأهله الى دوري الابطال الموسم المقبل، فان الصراع على البطاقات الثلاث الاخرى حامية الوطيس اذا لا تفصل بين بوروسيا دورتموند الثاني وباير ليفركوزن الخامس سوى 4 نقاط.

اما فرايبورغ الثامن فلم يفقد الامل بالمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث يتخلف عن فولفسبورغ آخر المتأهلين سوى 4 نقاط.

برنامج المرحلة الـ30:

الجمعة

(18:30) فرايبورغ - بوروسيا مونشنغلادباخ

السبت

(13:30) اينتراخت فرانكفورت - ماينتس

فورتونا دوسلدورف - هوفنهايم

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

لايبزيغ - بادربورن

(16:30) بوروسيا دورتموند - هرتا برلين

الأحد

(11:30) فيردر بريمن - فولفسبورغ

(13:30) أونيون برلين - شالكه

(16:00) اوغسبورغ - كولن

© 2020 AFP