بطولة العالم للراليات: الغاء رالي نيوزيلندا

مايكل برادلي ا ف ب/ارشيف

السائق الفنلندي ميكو هيرفونن في النسخة الاخيرة من رالي نيوزيلندا في 23 حزيران/يونيو 2012 في أوكلاند

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم للراليات الخميس إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد غياب سبع سنوات، والذي كان من المقرر إقامته في أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

جاء في بيان المنظمين "أكد منظمو رالي نيوزيلندا اليوم (4 حزيران/يونيو) ان الرالي المدرج في بطولة العالم (فيا) والمقرر حول اوكلاند تم الغاؤه بسبب التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19".

وكان الرالي مقررا بين 3 و6 أيلول/سبتمبر.

ويأتي الغاء رالي نيوزيلندا بعد يوم من الاعلان عن الغاء رالي فنلندا الذي كان مقررا في آب/أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي للرالي مايكل غولدستين "لقد اصبح واضحا انه مع اغلاق حدودنا أمام الرحلات الدولية والخدمات اللوجستية المطلوبة لاستضافة ألوف الزوّار الدوليين كجزء من بطولة العالم للراليات، فان موعد ايلول/سبتمبر 2020 لم يعد عمليا".

تابع "في الاشهر الـ12 الاخيرة، قام فريقنا بعمل كبير لاستضافة حدث في بطولة العالم للراليات. نحن خائبون لعدم استضافة نسخة 2020".

من جهته، قال مدير الراليات في بطولة العالم إيف ماتون "كنا متحمسين جدا لاستعادة نيوزيلندا موقعها في بطولة العالم للراليات 2020 بعد غياب سبع سنوات، ويحزننا عدم التمكن من الذهاب الى هناك هذه السنة".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة راليات منها بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس (مونتي كارلو والسويد والمكسيك).

وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو (الارجنتين ليس قبل الفصل الاخير من 2020 وايطاليا)، فيما الغي رالي البرتغال.

وأصبح رالي تركيا الأول على جدول البطولة، ومن المقرر ان يقام بين 24 و27 أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP