بومبيو يضغط على حلفاء بلاده لتمويل القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية

AHMAD AL-RUBAYE ا ف ب/ارشيف

مقاتل عراقي من قوات الحشدد الشعبي يفتش موقع لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال بغداد في 3 أيار/مايو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس الحلفاء على زيادة التمويل لإنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية رغم الأزمات التي تلاحق الموازنات المالية جراء الانهيار الاقتصادي المرتبط بتفشي وباء كوفيد-19.

وقادت الولايات المتحدة وإيطاليا اجتماعا ضم 31 دولة لمناقشة محاربة المتطرفين، عقد افتراضيا بسبب التدابير المتخذة لكبح انتشار الفيروس.

وقتلت غارة أميركية العام الماضي زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة الحركة الجهادية التي حكمت مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ساحة المعركة.

وقال بومبيو في المؤتمر "مع ذلك فإن قتالنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية مستمر وسوف يستمر في المستقبل القريب. لا يمكن أن نرتاح".

وتابع "يجب أن نستمر في استئصال خلايا وشبكات تنظيم الدولة الإسلامية وأن نقدم المساعدة على تحقيق الاستقرار للمناطق المحررة في العراق وسوريا".

وأضاف "صحيح أن الوباء يضع ضغوطا هائلة على جميع موازناتنا لكننا نحث دولكم على التعهد نحو هدفنا بجمع أكثر من 700 مليون دولار لعام 2020".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم 100 مليون دولار لدعم العراق الذي رحبت واشنطن برئيس وزرائه الجديد مصطفى الكاظمي.

نفذ تنظيم الدولة الإسلامية في أوج سطوته عمليات إعدام جماعية مروعة وحول غير المسلمين إلى رقيق وسبايا، كما ألهم متطرفين على تنفيذ هجمات في العالم الغربي.

لكن حتى حين تراجع وجود المتطرفين في معقله السابق، يزداد القلق بشأن نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وأفغانستان.

واتهمت الولايات المتحدة التنظيم المتطرف بالمسؤولية عن هجوم دام الشهر الماضي على مستشفى للولادة في كابول، قائلة إن المسلحين أرادوا إفساد عملية السلام الناشئة بين أفغانستان وحكومة كابول.

© 2020 AFP