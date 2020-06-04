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ريبورتاج - فيروس كورونا: العراقيون بين الإجراءات الاحترازية والحاجة "الملحة" للعمل

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

أشارت الإحصاءات اليومية لوباء كوفيد-19 في العراق إلى تسجيل نحو 500 إصابة في اليوم الواحد، وهو ما يشير بدوره إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين إذ كان متوسط أعداد المصابين لا يتجاوز 50 إصابة يومية قبل أسبوعين. وحملت وزارة الصحة العراقية المسؤولية للمواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، لكن المواطنين، من جانبهم، أعربوا عن عدم تناسب الإجراءات الإحترازية الموضوعة من قبل الحكومة مع الوضع الاقتصادي لذوي الطبقة المتوسطة الذين لا يمكنهم مثلا التوقف عن العمل احتراما لحظر التجول.