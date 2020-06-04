طوكيو 2020: سعي لتبسيط الألعاب المؤجلة

فيليب فونغ ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

يبحث مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 سبل تقليص حجم الالعاب المؤجلة الى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، في ظل تقارير حول تبسيط حفل الافتتاح وتخفيض عدد المتفرجين.

قالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي الخميس لصحافيين ان المنظمين يدرسون ما يمكن "ترشيده وتبسيطه"، في ظل ارتفاع التكاليف لتنظيم اوّل اولمبياد مؤجل في التاريخ.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في آذار/مارس تأجيل الالعاب بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بايقاف حركة الرياضة العالمية ووفاة نحو 390 ألف شخص.

وبات الموعد الجديد للالعاب في 23 تموز/يوليو 2021، لكن المنظمين يواجهون تحديات غير مسبوقة لإعادة تنظيم الحدث، ما يتطلب إعادة ترتيب كل شيء من الملاعب إلى وسائل النقل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، ان تبسيط الخطط يمكن أن يشمل خفض عدد المتفرجين في المسابقات المقامة في ملاعب مغلقة، وتقليص عدد المشاركين في حفلي الافتتاح والختام.

ونقلت يومية "يوميوري شيمبون" عن مصدر لم تذكر اسمه ان الجميع بمن فيهم الرياضيون والجماهير يتعين عليهم اجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد "الأولوية القصوى هي تفادي السيناريو الاسوأ وهو الغاء الالعاب".

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ قد قال الشهر الماضي ان العاب 2021 ستكون "الخيار الأخير"، مشددا ان التأجيل لا يمكن ان يستمر الى الابد.

ورفض القول ما اذا كان اكتشاف لقاح سيكون شرطا اساسيا لاقامة الالعاب، لكنه لا يحبذ اقامتها وراء ابواب موصدة.

ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي انه سيكون "صعبا" اقامة الاولمبياد بحال عدم احتواء فيروس كورونا.

كما اشار رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري انه يجب الغاء الالعاب، بحال عدم السيطرة على الفيروس العام المقبل.

© 2020 AFP