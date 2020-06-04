فرنسا: إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا يصل 29065 وعدد الإصابات يبلغ 152444

احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مدينة ليل، فرنسا، 4 يونيو 2020

سجلت فرنسا الخميس 44 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 29065 بينما ترتفع حصيلة الإصابات إلى 152444 وذلك في اليوم الخامس والعشرين من إنهاء إجراءات العزل العام في 11 مايو/أيار، وعقب يوم واحد من إعلان إعادة فتح المطاعم والحانات في بعض المناطق الفرنسية، وفقا لبيان وزارة الصحة.

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ذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 767 إلى 152444، وذلك في اليوم الخامس والعشرين من إنهاء إجراءات العزل العام في 11 مايو/أيار.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص الذين استقبلتهم المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا واصل تراجعه المستمر منذ سبعة أسابيع، إذ انخفض بواقع 413 أو 3,1 في المئة إلى 13101.

واستمر عدد الأشخاص الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة في الانخفاض أيضا، إذ تراجع 74 أو 3,9 في المئة إلى 1163.

وزادت وفيات فرنسا جراء كورونا 44 حالة إلى 29065 اليوم الخميس بعد زيادتها 81 و107 عن اليومين السابقين.

فرانس24/ رويترز

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