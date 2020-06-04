فيروس كورونا: إيران تسجل 3574 إصابة جديدة في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ بدء الوباء

إيرانيون يرتدون أقنعة واقية للحد من تفشي فيروس كورونا أثناء ركوبهم المترو، في طهران ، إيران ، 20 مايو/أيار 2020.

سجلت إيران 3574 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما يعتبر رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور الخميس.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور الخميس أن بلاده سجلت حصيلة إصابات قياسية بكوفيد-19 وصلت إلى 3574 شخصا خلال 24 ساعة.

ويدل المؤشر الذي يميل إلى الارتفاع منذ شهر، على سرعة انتشار فيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، ليتجاوز ذروة 3186 حالة جديدة التي تم تسجيلها في 30 مارس/آذار.

ومع تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بين الأربعاء والخميس، لايزال عدد الوفيات اليومي جراء الفيروس منخفضا نسبيا، وفقا للأرقام التي أعلنها جهانبور في اتصال هاتفي مع القناة الإخبارية للتلفزيون الحكومي.

ويقلق تسارع انتشار فيروس كورونا منذ أكثر من شهر وزارة الصحة في إيران، التي تضاعف التحذيرات وتنبه السكان إلى ضرورة عدم نسيان أن المرض لا يزال موجودا، في أكثر البلدان تضررا في الشرق الأوسط.

وحذر شريط إخباري يستعرضه باستمرار التلفزيون الحكومي الخميس من أن "عدم احترام التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة الشخصية أو العامة وكذلك التنقل غير الضروري قد يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها".

وبذلك تبلغ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 8071 حالة في إيران من بين 164 ألفا و270 إصابة، بحسب الأرقام الرسمية التي يعتبر خبراء أجانب وكذلك بعض المسؤولين الإيرانيين أنه تم التقليل منها إلى حد كبير.

فرانس24/ أ ف ب

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