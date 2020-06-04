فيروس كورونا: الصين تنفي تقريرا يتهمها بالتباطؤ في مشاركة معلومات هامة مع منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الدفاع وي فنغ ، يرتديان أقنعة خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين في 28 مايو/أيار 2020.

نفت الصين الأربعاء صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة معلومات أساسية تتعلق بفيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية. وجاء النفي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان حين أجاب عن سؤال حول صحة التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس وجاء فيه أن منظمة الصحة العالمية تشعر "بخيبة أمل" تجاه "التباطؤ الصيني الواضح".

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أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الأربعاء بالنفي فيما يخص صحة التقرير الإخباري الذي اتهم بلاده بالتباطؤ في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية.

جاء كلام ليجيان خلال إفادة صحفية يومية ردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس، وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات.

وكانت الصين قد أكدت الشهر الماضي أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية، لمراجعة استجابة العالم لفيروس كورونا، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدة للسماح بتحقيق دولي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع"، و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء" و"تحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس".

فرانس24/ رويترز

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