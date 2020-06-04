فيروس كورونا: حصيلة يومية قياسية للوفيات في البرازيل والمكسيك ومخاوف من موجة جديدة بالولايات المتحدة بسبب المظاهرات

رجل وطفل يعبران الشارع حيث تفشى فيروس كورونا في تشيلسي، ماساتشوستس، الولايات المتحدة، 17 أبريل/ نيسان 2020

سجلت كل من البرازيل والمكسيك الأربعاء حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء فيروس كورونا. وباتت في البرازيل رابع أعلى حصيلة لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا. وفي الولايات المتحدة، لم يتجاوز مجموع الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة الألف. ليتخطى بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذا البلد 107 آلاف شخص. ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب المظاهرات الحاشدة.

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء تسجيل 1349 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الأمريكي اللاتيني الذي أصبح البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في البرازيل أرواح 32548 شخصاً من أصل 584.016 مصاباً بالفيروس، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي غضون 17 يوماً فقط تضاعفت حصيلة ضحايا كوفيد-19 في البرازيل التي باتت تسجّل رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وفي بلد يعدّ 212 ملايين نسمة بات النظام الصحّي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجّل لوحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية.

المكسيك تسجّل للمرة الأولى حصيلة وفيات يومية بكورونا تتخطى الألف

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحّة مساء الأربعاء أنّ فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة أرواح 1092 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية تتخطى للمرة الأولى في هذا البلد عتبة الألف وفاة.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية عن ضعف تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 470 وفاة.

وبحسب أرقام وزارة الصحّة فإنّ الحصيلة الإجمالية لضحايا جائحة كوفيد-19 في المكسيك بلغت لغاية اليوم 11729 وفاة من أصل 101.238 إصابة مؤكّدة بالفيروس الفتّاك.

وكان مساعد وزير الصحّة هيو لوبيز-غاتيل قال لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة الفائت، إنّه لا يستبعد أن تبلغ الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا المستجدّ في المكسيك 30 ألف وفاة.

وعلى الرّغم من أن الوباء ما زال يتفشى فيها بوتيرة متسارعة، إلا أن المكسيك بدأت الثلاثاء بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد.

وكانت المكسيك عطّلت في 23 آذار/مارس كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، باستثناء الضرورية منها، بعد أن تعرض رئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لانتقادات شديدة، بسبب تأخره في فرض الإغلاق للحد من تفشّي الوباء.

أقلّ من ألف وفاة في الولايات المتحدة ومخاوف من موجة جديدة للوباء

وفي الولايات المتحدة، سجل مساء الأربعاء أقل من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الخميس 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 919 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد 107 آلاف شخص.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فتخطى مساء الأربعاء 1.850.000 مصاب، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 382 ألف شخص على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 00,30 ت غ الأربعاء.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد، وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، وذلك احتجاجاً على مقتل أمريكي من أصول أفريقية أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجّل حالياً في أكثر من 140 مدينة أمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

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