ليبيا: حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تعلن أنها استعادت السيطرة على العاصمة طرابلس بالكامل

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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، الخميس، أنها استعادت السيطرة على العاصمة طرابلس وضاحيها بالكامل. وبثت مواقع وقنوات إخبارية محلية صورا تظهر انتشارا ضخما لقوات حكومة الوفاق في أبرز المواقع التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر جنوب طرابلس. ولم تصدر قوات حفتر النافذ في شرق البلاد عبر منصاتها الإعلامية أي تعليق رسمي حتى الآن.

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أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة الخميس استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وضواحيها بالكامل. وقال المتحدث باسمها العقيد محمد قنونو في بيان صحفي إن "قواتنا تسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس".

بدروه، أكد وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق العقيد صلاح النمروش في بيان "مواصلة قواتنا التقدم ومطاردة المليشيات (أي القوات الموالية للمشير خليفة حفتر) وطردها من على أسوار طرابلس الكبرى، وهروب عدد ممن يقودونها إلى مطار مدينة بني وليد" جنوب شرق طرابلس.

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وبثت مواقع وقنوات إخبارية محلية صورا تظهر انتشارا ضخما لقوات حكومة الوفاق في أبرز المواقع التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر جنوب طرابلس. كما نشرت صورا تظهر تقدم وحدات عسكرية لقوات حكومة الوفاق داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

ويأتي الإعلان عن استعادة طرابلس بعد عدة مكاسب حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا، بما في ذلك استعادتها مطار طرابلس الدولي الأربعاء بعدما كان في قبضة قوات حفتر منذ أبريل/نيسان 2019.

ولم تصدر قوات حفتر النافذ في شرق البلاد عبر منصاتها الإعلامية أي تعليق رسمي بشأن انسحابها وخسارتها المواقع التي كانت تتمركز فيها منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، عندما شنت هجوما بهدف السيطرة على طرابلس.

ومنذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس/آذار الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الإستراتيجية (140 كلم جنوب غرب طرابلس).

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

فرانس24/أ ف ب

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