هونغ كونغ تحيي ذكرى ساحة "تيان أن مان" بالشموع البيضاء بعد منع التجمع السنوي

© أ ف ب

ستغيب الخميس أجواء إحياء ذكرى ساحة تيان آن مان في هونغ كونغ، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر حظر السلطات التجمع السنوي الذي ينظم وسط المدينة بالمناسبة. وتعود أحداث ساحة تيان آن مان إلى 1989 عندما تدخل الجيش الصيني بشكل دموي لقمع المتظاهرين، الذين كانوا ينددون بالفساد ويطالبون بالديمقراطية. وفي ظل هذا الوضع، اختار سكان هونغ كونغ إحياء هذه الذكرى بالشموع البيضاء التي ستوزع عبر نقاط مختلفة من المدينة.

إعلان اقرأ المزيد

تحيي هونغ كونغ الخميس الذكرى العالمية لقمع مظاهرات ساحة تيان آن مان قبل 31 عاما، لكن بدون التمكن من المشاركة في الوقفة السنوية التي حظرت في المدينة للمرة الأولى.

وفي كل سنة تنظم هذه الوقفة في المستعمرة البريطانية السابقة بمشاركة حشود هائلة في ذكرى تدخل الجيش الصيني الدموي ضد المتظاهرين، ليل الثالث إلى الرابع من حزيران/يونيو 1989، في محيط هذه الساحة الشهيرة بوسط بكين.

وأوقع هذا القمع ما يتراوح بين مئات وأكثر من ألف قتيل، وأنهى سبعة أسابيع من مظاهرات طلابية وعمالية كانت تندد بالفساد وتطالب بالديمقراطية.

ولم تسمح السلطات للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود بتنظيم الوقفة السنوية، متحدثة عن المخاطر المرتبطة بكوفيد-19 في وقت لا تزال فيه التجمعات التي تضم أكثر من ثمانية أشخاص محظورة في المدينة.

في المقابل، دعا المنظمون السكان إلى إضاءة الشموع عند الساعة 12,00 ت غ في المكان الذي يتواجدون فيه.

وتجتذب عادة هذه المناسبة حشودا كبرى في هونغ كونغ لا سيما في السنوات التي تزايد فيها القلق حيال موقف بكين تجاه المدينة.

والسنة الماضية جرت الذكرى الثلاثون أيضا في جو سياسي متوتر فيما كانت السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الموالية لبكين، تحاول فرض السماح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.

رفع الشموع البيضاء

وفي ظل هذا الوضع، يعتزم سكان هونغ كونغ التعبير عن موقفهم ضد بكين بطريقة أخرى.

وقال شيو يان-لوي عضو جمعية "تحالف هونغ كونغ" المنظمة التقليدية للوقفة السنوية: "ستوزع شموع بيضاء في حوالي مئة إلى مئتي نقطة في هونغ كونغ".

وفي الصين القارية من غير الممكن تنظيم أي نشاط عام بينما ما زالت وسائل الإعلام تلزم الصمت، والرقابة تمحو أي ذكر على الإنترنت والشرطة تراقب عن كثب المنشقين قبل موعد 4 حزيران/يونيو.

من جانب آخر من المرتقب تنظيم وقفات في هذه الذكرى في تايوان ولدى الشتات الصيني في عدة دول غربية.

وكتبت رئيسة تايوان تساي إينغ وين في تغريدة "في أنحاء العالم، هناك 365 يوما في السنة. لكن في الصين، أحد هذه الأيام يتم نسيانه عمدا في كل سنة".

وتشيد الولايات المتحدة كما في كل سنة بذكرى الضحايا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى الثلاثاء في واشنطن أربع شخصيات من هذه الحركة، أحدهم كان أبرز قادة الحركة الطلابية آنذاك ويدعى وانغ دان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك