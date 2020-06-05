إردوغان يلغي حظر التجول جراء مخاوف اقتصادية

آدم التان ا ف ب

زبائن عند مدخل مطعم أعاد فتح أبوابه في أنقرة بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2020

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انقرة (أ ف ب)

ألغى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة حظرا للتجول كان مطبّقا نهاية كل أسبوع لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى المخاوف المرتبطة بالاقتصاد.

وفرضت تركيا إغلاقا نهاية كل أسبوع وأيام العطل الرسمية منذ نيسان/أبريل بينما أكدت وزارة الداخلية صباح الجمعة أنه سيتم إغلاق 15 مدينة مجددا نهاية الأسبوع الجاري.

لكن بعد ساعات، أعلن إردوغان عبر تويتر أنه ألغى الحظر بعد "رد من مواطنينا" بأنه سيحمل آثارا اقتصادية سلبية.

وبعث افتتاح المقاهي والمطاعم والأماكن العامة الأخرى هذا الأسبوع الأمل برفع حظر التجول.

وقال إردوغان "لم نرغب برؤية مواطنينا يعانون وقد بدأوا للتو العودة لحياتهم اليومية العادية بعد توقف شهرين ونصف".

لكنه ناشد مواطنيه ارتداء الأقنعة الواقية وممارسة التباعد الاجتماعي وضمان اتباع إرشادات النظافة.

وسجلت تركيا أكثر من 167 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 ونحو 4630 وفاة، لكن معدل الوفيات اليومية انخفض إلى أقل من 50 في الأسابيع الماضية.

© 2020 AFP