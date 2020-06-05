الدوري الإنكليزي سينظر في مناشدات خطيبة خاشقجي بشأن صفقة "نيوكاسل-السعودية" (تقارير)

ياسين اكغول ا ف ب/ارشيف

متظاهر يحمل صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال تجمع تكريمي له أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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لندن (أ ف ب)

سينظر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز "بشكل كامل" في الدعوات إلى وقف عملية الاستحواذ المقترحة على نادي نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة.

وكتبت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، إلى الرابطة لمعارضة الصفقة، في حين رأت منظمة العفو الدولية أن الدوري الإنكليزي "يخاطر بأن يصبح كبش فداء" إذا تمت الموافقة على الاستحواذ.

وتفيد التقارير بأن صندوق الاستثمارات العامة المرتبط بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيستحوذ على نسبة 80 بالمئة من النادي، على ان تكون الحصة المتبقية لمستثمرين آخرين. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 300 مليون جنيه إسترليني (338 مليون دولار).

وقال ماسترز في رسالة الى محامي جنكيز "أؤكد لك ولموكلتك ان احتجاجاتها تدرس بشكل كامل".

ووفقا لتقرير "بي بي سي"، تجنب ماسترز طلب عقد اجتماع خاص مع جنكيز "في ضوء المراسلات التي تظهر في وسائل الإعلام".

ودعت جنكيز الرابطة لاتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه القضية.

ولا يقف الموضوع عند خاشقجي فحسب، بل هناك موضوع القرصنة السعودية المزعومة لمجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز.

وقالت جنكيز في تصريح لـ"بي بي سي": "أنا متفائلة بحذر بأن الرابطة ستتخذ القرار الصحيح. أنا متأكدة من أنه إذا اتبعت الرابطة قواعدها وميثاقها الخاص، وخصوصا اختبار الملاك والمديرين، فإنه سيمنع بيع نيوكاسل يونايتد لمحمد بن سلمان وصندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه".

وأضافت "إلى أن يُحاسب بن سلمان على دوره في مقتل جمال بطريقة وحشية، يجب على الجميع الامتناع عن القيام بأي عمل معه".

© 2020 AFP