الدوري الاميركي للمحترفين: خريطة الطريق نحو استئناف المنافسات

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لوس انجليس (أ ف ب)

أدى قرار رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين باستئناف الموسم المعلق منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في 31 تموز/يوليو بمشاركة 22 فريقا الى طرح العديد من الأسئلة لم تقدم لها الاجوبة حتى الان.

ما هي المراحل المقبلة؟

في الوقت الحالي، يتدرب اللاعبون في مقرات انديتهم. من المتوقع عودة اللاعبين الاجانب بموعد أقصاه 21 حزيران/يونيو وقد حصلوا على اذن خاص بذلك رغم اغلاق الحدود لكن يتعين عليهم ان يخضعوا للحجر الصحي لمدة اسبوعين.

ستقيم الاندية معسكرات تدريبية جماعية على مدى اسبوع اعتبارا من 30 حزيران/يونيو قبل التوجه الى أورلاندو في السابع من تموز/يوليو. يتعين على اللاعبين، افراد الجهاز الفني والعاملين الذين حُدد عددهم ب35 شخصا كحد اقصى ان يخضعوا بدورهم للحجر الصحي على مدى اسبوعين بحسب تعليمات ولاية فلوريدا حيث ستبقى الفرق حتى نهاية الموسم.

اثناء فترة الاستعدادات قبل العودة، يمكن اقامة بعض المباريات الودية الى جانب التدريبات.

كيف سيسير الموسم؟

بالاضافة الى الاندية التي تحتل المراكز الثمانية الاولى في كل منطقة، وهي ميلووكي باكس، تورونتو رابتورز، بوسطن سلتيكس، ميامي هيت، انديانا بيسرز، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بروكلين نتس، اورلاندو ماجيك من المنطقة الشرقية، ولوس انجليس ليكرز، لوس انجليس كليبرز، دنفر ناغتس، يوتا جاز، اوكلاهوما سيتي ثاندر، هيوستن روكتس، دالاس مافريكس، وممفيس غريزليز من المنطقة الغربية، قررت رابطة الدوري اضافة ستة اندية اخرى كانت على بعد ستة انتصارات من المركز الثامن في كل منطقة وهي نيو اورليانز بيليكانز، فينيكس صنز، بورتلاند ترايل بلايزرز، ساكرامنتو كينغز، سان انطونيو سبيرز من الغربية وواشنطن ويزادرز فقط من الشرق.

ستخوض كل من الاندية الـ22، ثماني مباريات من الموسم المنتظم، لكن جدول المباريات يبقى كما كان عليه سابقا. ثمة تعديلات ضرورية بسبب غياب ثمانية اندية.

وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، فان هذه الفترة ستستمر حوالي 16 يوما بمعدل خمس او ست مباريات يوميا في ثلاث قاعات في مجمع "وايد وورد سبورتس كومبليكس" وهي: ارينا، ايتش بي فيلد هاوس وفيزا اثلتيك سنتر. سيتبع ذلك مباريات البلاي اوف للمركز الثامن، ثم البلاي اوف الذي سيقام بحسب النظام الكلاسيكي حيث يتأهل الفائز في أربع مباريات من اصل سبع.

موسم منتظم مع 22 فريقا لماذا؟

السبب الرئيسي: المال.

حتى الثاني عشر من اذار/مارس، كان يتبقى 259 مباراة للفرق الـ30. اذا نجحت الرابطة في اقامة 88 مباراة منها، فان الخسائر التي تطال اجور اللاعبين ستتقلص الى اقل من النصف (345 مليون دولار مقابل 645). كما ان اقامة هذه المباريات سيسمح للرابطة احترام تعهداتها تجاه حقوق النقل التلفزيوني وبالتالي جلب ايرادات للاندية التي تعرضت لخسائر فادحة جراء التوقف قدرت بنسبة 40 في المئة من مجمل ايراداتها.

ماذا عن البروتوكولات الصحية؟

لطالما فرض مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر شرطا لمعاودة النشاط امكانية الخضوع لعدد كاف من الاختبارات، وتشير التقارير الى أن هذا الامر سيبدأ في 22 حزيران/يونيو.

ووعد سيلفر باجراء فحوصات يومية في اورلاندو لكن يبقى معرفة كيفية تنفيذها حيث اعلنت نقابة اللاعبين عن تفضيلها عدم اجراء الفحوصات عن طريق الانف.

وأكد سيلفر انه في حال وجود حالة ايجابية تطال لاعب او مدرب او احد افراد الجهاز الفني، فان الدوري لن يتوقف على ان يتم وضع الشخص المصاب في الحجر الصحي. اما اذا طال الوباء فريق باكمله، فلكل حادث حديث.

ماذا عن الفرق الثمانية المبعدة؟

سيتوقف الدوري بالنسبة الى ثمانية اندية وهي تشارلوت هورنتس، شيكاغو بولز، نيويورك نيكس، ديترويت بيستونز، اتلانتا هوكس، كليفلاند كافالييرز، مينيسوتا تمبروولفز وغولدن ستايت ووريرز. لن تخوض هذه الاندية اي مباريات على مدى تسعة اشهر ما يتسبب بمشكلة لها.

وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، فان الرابطة تنوي تنظيم معسكر قصير الامد لهذه الاندية من اجل ان تخوض بعض المباريات ويبقى تحديد المكان والتاريخ والنظام.

ماذا عن الموسم المقبل؟

سينتهي الموسم الحالي في 12 تشرين الاول/اكتوبر اذا سارت كل الامور على ما يرام، في حين قررت الرابطة انطلاق الموسم الجديد في الاول من كانون الاول/ديسمبر مع عودة التدريبات في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. بيد ان هذا القرار فاجأ المديرة العامة لنقابة اللاعبين ميشيل روبرتس التي اعتبرت بان الفترة بين معاودة التدريبات وبداية الموسم الجديد ستكون قصيرة جدا.

لم يعرف حتى الان ما اذا كانت مباريات موسم 2020-2021 ستقام وراء ابواب موصدة، وما اذا كان هذا البرنامج سيسمح بتواجد نجوم الدوري مع المنتخب الاميركي في دورة للالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو من 23 تموز/يوليو الى الثامن من اب/اغسطس 2021.

© 2020 AFP