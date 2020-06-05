الهداف الصيني السابق هاو هايدونغ يطالب الاطاحة بالحزب الحاكم

فريدريك براون ا ف ب/ارشيف

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شنغهاي (أ ف ب)

دعا نجم كرة القدم الصينية السابق وافضل هداف في تاريخ منتخب "التنين الأحمر" هاو هايدونغ للاطاحة بالحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

ويعدّ هايدونغ (50 عاما) أفضل هداف في تاريخ المنتخب الصيني (41 هدفا في 107 مباريات)، وحقق مسيرة ناجحة في الثمانينيات والتسعينيات.

وكان المهاجم الجدلي المعروف بصراحته ضمن تشكيلة المنتخب الذي شارك عام 2002 للمرة الوحيدة في تاريخه في كأس العالم لكرة القدم.

وفي فيديو نشره الخميس على منصة "يوتيوب"، انتقد هايدونغ السلوك الضار للمسؤولين السياسيين والرياضيين خلال مسيرته، واستحالة تطوّره في النظام الصيني.

قال وإلى جانبه امرأة قدّمها بانها زوجته، هي بطلة العالم السابقة في البادمنتون يو جاوينغ "أعتقد ان هذا النظام للحزب الشيوعي يجب ازالته من المشهد التاريخي".

أضاف "شبح الشيوعية يجب ألا يستمر في التحليق فوق العالم. هذا هو الاستنتاج الذي توصلت اليه".

ولم يكن حساب هايدونغ وزوجته على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، الموازي لتويتر في الصين ويتابعه 7 ملايين شخص، متاحا الجمعة فيما لم تتناول وسائل الإعلام المحلية التصريحات المثيرة للجدل للاعب.

وفي هذا الفيديو، تعهد بالولاء لـ"اتحاد الصين الجديدة"، وهو نظام صيني افتراضي سيحل بدلا من "جمهورية الصين الشعبية" الحالية بقيادة الحزب الشيوعي.

وردا على الفيديو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية غنغ شوانغ "لست مهتما بالتعليق على هذا النوع من الكلام السخيف والمهزلة".

وأعلن الملياردير الجدلي غوو وينغوي، اللاجئ في الولايات المتحدة، عن هذا النظام الافتراضي الخميس، في يوم ذكرى القمع الدموي لحركة تيانانمن عام 1989. ويعيش غوو في نيويورك، ويهدّد الحكومة الصينية بانتظام بقضايا فساد مرتبطة بالنخبة في البلاد.

وغوو المتهم ايضا بقضايا فساد مطلوب من الحكومة الصينية ويطلق عليه "مايلز كووك". يعدّ قريبا من ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأكدت وكالة فرانس برس من ان الفيديو المذكور يخص هايدونغ، دون التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، علما بأن صوره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تواجده في اسبانيا. وعرض الفيديو ايضا حساب موقع "جي نيوز" على تويتر، والمرتبط ايضا بغوو وينغوي.

وحمل هايدونغ الوان بايي وداليان شيدي ولم ينجح في تجربته مع شيفيلد يونايتد الانكليزي.

شكك أخيرا في تجربة تجنيس اللاعبين في المنتخب، وانتقد فسخ عقد يو هانشاو جناح غوانغجو ايفرغراند لاستبداله لوحة سيارته الرباعية الدفع. وانتقد هاو الملياردير جو جيايين رئيس مجموعة ايفرغراند لـ"معاملة اللاعبين كالادوات".

© 2020 AFP