بارتي حذرة بشأن مشاركتها في فلاشينغ ميدوز

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سيدني (أ ف ب)

أثارت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا الشكوك الجمعة بشأن مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، والدورات الأميركية، مشيرة إلى أنها لا تزال قلقة بشأن عواقب وباء كورونا المستجد على كرة المضرب.

وقالت بارتي في تصريح لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن "العودة إلى الحديث عن كرة المضرب مرة أخرى، و(رؤية) أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لاستئناف المنافسة، أمر محمس جدا".

واضافت "لكني بحاجة لمعرفة كل المعلومات والتوصيات الصادرة عن رابطة اللاعبات المحترفات والاتحاد الأميركي لكرة المضرب (الذي يدير على التوالي دورات السيدات والدورات الأمريكية) قبل اتخاذ قرار" بخصوص إمكانية المشاركة في الجولة الأمريكية.

وأوضحت الفائز ببطولة فرنسا، ثانية بطولات الغراند سلام، أن "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل يجب أن آخذ في الاعتبار أيضا فريقي".

ويمكن لمنظمي بطولة أمريكا المفتوحة التي من المفترض أن تبدأ تصفياتها في 24 آب/أغسطس المقبل، أن يعفون اللاعبات من الحجر الصحي لمدة 14 يوما المفروض على الأجانب الذين يدخلون الأراضي الأمريكية. لكن ذلك لن ينطبق بالضرورة على أعضاء جهازهن التدريبي.

وضمت بارتي صوتها إلى الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا والذي شدد الخميس على أنه "لا يمكن الاستئناف حتى يصبح الوضع آمنا تماما"، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الذي علق الموسم منذ آذار/مارس وأدى الى إحداث فوضى في الروزنامة.

وقال الماتادور إنه لا يزال مقتنعا بأن جائحة "كوفيد-19" ما زالت تلقي بظلال من الشك على روزنامة الموسم، موضحا في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال بالفيديو "لا يمكننا الاستئناف حتى يصبح الوضع آمنا وعادلا تماما على صعيد الصحة، حيث يمكن لجميع اللاعبين، من أينما أتوا، السفر وخوض الدورات في ظروف آمنة".

وتابع "إذا قلتم لي بأن أخوض اليوم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (المقرر أن تبدأ في 24 آب/أغسطس)، فسأقول لا. في غضون بضعة أشهر، لا أعلم، آمل ذلك"، مشددا "علينا انتظار عودة الناس الى الحياة الطبيعية، وحين يحصل ذلك، سننتظر لنرى كيف يتطور الفيروس".

وتسبب "كوفيد-19" بإلغاء بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، والى إرجاء بطولة رولان غاروس الفرنسية التي أحرز نادال لقبها في 12 مناسبة، حتى شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر (كان من المفترض أن تكون حاليا في أسبوعها الثاني).

وكشف نادال أنه "من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أفصل بين ما يعانيه العالم ووجهة نظري حيال كرة المضرب، ولهذا السبب كنت متشائما جدا قبل بضعة أسابيع".

واعتبر نادال أوائل الشهر الماضي أن ما تبقى من موسم 2020 "ضاع عمليا" وأنه بات يتطلع الى الموسم المقبل بعد أن تسبب فيروس "كوفيد-19" بتعليق الموسم حتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، قال نادال المتوج بـ19 لقبا في بطولات الغراند سلام "أنا أتطلع قدما الى بطولة أستراليا المفتوحة (العام المقبل، والتي تقام في كانون الثاني/يناير) أكثر مما سيحصل في وقت لاحق هذا العام. بالنسبة إلي، أرى ان (موسم) 2020 ضاع عمليا".

© 2020 AFP