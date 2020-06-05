باريس تجدد المطالبة بالإفراج عن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه بعد مرور سنة على سجنها في إيران

تقبع الأكاديمية الفرنسية فاريبا عادلخاه منذ عام في السجون الإيرانية بتهم، اعتبرتها طهران تتعلق بالأمن القومي. وجدد وزير الخارجية الفرنسي إيف لو رديان الجمعة مطالبة باريس بالإفراج عن الباحثة المتخصصة في المجال الشيعي. ومن جهتها، دعت لجنة دعم عادلخاه إلى المطالبة بـ"إطلاق سراحها فورا".

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جدد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الجمعة مطالبة بلاده لإيران بالإفراج عن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه، التي عاقبتها إيران بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهم اعتبرتها تتعلق بالأمن القومي. ولطالما أكدت الباحثة المتخصصة في المذهب الشيعي براءتها.

وقال لو دريان في بيان "اليوم، أطالب إيران رسميا مرة أخرى بالنيابة عن فرنسا بالإفراج فورا عن السيدة عادلخاه". وأضاف "هذا الوضع الجاري يمكن أن يؤثر سلبيا على العلاقات بين فرنسا وإيران، وينال بشدة من الثقة بين البلدين".

وحكم عليها في أيار/مايو من العام الماضي بالسجن خمس سنوات في ختام محاكمة، وصفتها باريس بـ"السياسية"، وانعكست سلبا على العلاقات بين باريس وطهران.

"أظهروا دعمكم إلكترونيا لكفاح فاريبا"

وتحت شعار "أظهروا دعمكم إلكترونيا لكفاح فاريبا: عام في الاعتقال..."، دعت لجنة الدعم لعالمة الأنتروبولوجيا إلى "المطالبة بإطلاق سراحها فورا" على موقع إلكتروني مخصص لها، لعدم إمكانية تنظيم تجمعات في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19. وفي خطوة رمزية، تعلق بلدية باريس على واجهتها صورة لفاريبا عادلخاه.

وأفرجت إيران في أواخر آذار/مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال، الذي أوقف معها عندما حضر إلى إيران للانضمام إليها في زيارة خاصة. وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

وعرفت عادلخاه المولودة في إيران عام 1959 والمقيمة في فرنسا منذ 1977، فترة من "الهلع" بعد إدانتها، بحسب ما أوضحت لجنة الدعم.

لكن العضو في اللجنة جان فرنسوا بايار أكد أن الباحثة التي توصف بأنها صاحبة شخصية قوية، لا تزال "تناضل" وهي بحال صحية أفضل ولو أنها لا تزال تعاني من "تبعات" الإضراب عن الطعام الذي لزمته لمدة 49 يوما في مطلع العام.

عنوان الموقع الإلكتروني: https://faribaroland.hypotheses.org/8498

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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