بطولة ألمانيا: تغريم سانشو وأكانجي لخرقهما الشروط الصحية

لارس بارون مصدر/ا ف ب

الانكليزي جايدون سانشو يكشف قميصا مكتوب عليه "العدالة لجورج فلويد" خلال احتفاله بهدفه مع بوروسيا دورتموند ضد بادربورن في الدوري الالماني لكرة القدم في 31 ايار/ مايو 2020

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برلين (أ ف ب)

غرّمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لاعبي فريق بوروسيا دورتموند، الإنكليزي جايدون سانشو والسويسري مانويل أكانجي الجمعة لخرقهما الشروط الصحية الصارمة خلال حصولهما على قصّة شعر في منزليهما.

وأظهرت صور لسانشو (20 عاما) وأكانجي (24 عاما) حصولهما على تصفيف لشعرهما داخل منزليهما، من دون أن يضع أي من اللاعبين أو مصفف الشعر الكمامات.

وقالت الرابطة في بيان لها "من الواضح أن لاعبي بوروسيا دورتموند قد انتهكا معايير النظافة العامة والحماية من العدوى خلال حصولهما على تصفيف شعر في المنزل، لاسيما المفهوم الطبي التنظيمي لأفراد الرابطة".

وأضاف البيان "بدون شك، يجب على لاعبي كرة القدم المحترفين أن يقصوا شعرهم. ومع ذلك، يجب أن يتم الأمر حاليا وفقا للمفهوم الطبي والتنظيمي".

وكان الاتحاد الالماني للعبة قرر الأربعاء عدم تغريم سانشو لرفعه قميص فريقه دورتموند كاشفا عن قميص يحمل عبارة "العدالة لجورج فلويد" خلال المباراة التي فاز فيها على بادربورن 6-1.

وقتل فلويد المواطن الأميركي أسود البشرة والبالغ من العمر 46 عاما، في 25 مايو/أيار، اختناقا على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس بعد أن ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، ما ادى إلى نشوب موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.

وأصبح الدوري الألماني أول دوري أوروبي كبير يستأنف نشاطه في 16 أيار/مايو، بعد أكثر من شهرين على التعليق نتيجة الإغلاق التام الذي عم العالم جراء انتشار فيروس "كوفيد-19". ويجب على اللاعبين والمدربين اتباع إرشادات صحية صارمة، بما في ذلك الاختبار المنتظم والبقاء فقط مع أفراد العائلة أو زملاء الفريق بين المباريات.

© 2020 AFP