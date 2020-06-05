بطولة اسبانيا: ميسي يعاني من "تقلص عضلي طفيف" (النادي)

ميغيل رويز برشلونة/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

يعاني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة من "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الايمن وغاب عن آخر تدريبين لفريقه يومي الاربعاء والجمعة كما اعلن النادي الكاتالوني اليوم.

واصدر برشلونة بيانا اكد فيه ان "قائد برشلونة ليونيل ميسي يعاني من تقلص عضلي طفيف في عضلات الفخذ الايمن. قام بتدريب خاص الجمعة من اجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية ايام من استئناف الدوري المحلي".

واضاف البيان "من المقرر عودته الى تدريبات الفريق مع باقي المجموعة في الايام المقبلة" مشيرا الى ثقته بقدرة ميسي على التواجد في صفوف فريقه لدى استئناف النشاط في 13 الحالي.

وكشف النادي بأن ميسي قام بتدريبات خاصة الجمعة الى جانب مهاجم الفريق الشاب انسو فاتي بعد ان قام بذلك ايضا الاربعاء.

وسيكون ميسي على الارجح جاهزا لخوض مباراة فريقه ضد مايوركا في اول لقاء رسمي له منذ توقف الدوري الاسباني منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وختم بيان برشلونة "التدريب التالي سيكون السبت، لكن مع تغيير في السيناريو، سيتدرب رجال المدرب كيكي سيتيين على ملعب كامب نو لمواصلة استعداداتهم لاستئناف المنافسات التي تقترب أكثر فأكثر".

© 2020 AFP