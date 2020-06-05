تمديد اجتماع ويفا المخصص للبت في دوري الابطال وكأس أوروبا

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقررا في 17 حزيران/يونيو، يوما واحدا ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".

وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في آذار/مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في آب/أغسطس.

وأوضح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي "سيعقد أخيرا (الاجتماع) على مدى يومين".

وأضاف "أعتقد أن جميع جداول المباريات الدولية ومواعيد استئناف البطولات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستصبح رسمية بعد ظهر يوم 18 حزيران/يونيو".

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 27 أيار/مايو، وتم تأجيله إلى 17 حزيران/يونيو بسبب أسئلة "لا تزال مفتوحة" حول "عدد قليل" من المدن المضيفة لكأس أوروبا.

واسفر فيروس "كوفيد-19" عن تأجيل ويفا، لبطولته الاكبر للمنتخبات والتي كانت ستقام للمرة الاولى في التاريخ في 12 مدينة، من الفترة بين 12 حزيران/يونيو-12 تموز/يوليو 2020، الى 11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021، على ان تحتفظ باسمها "كأس أوروبا 2020" (يورو-2020)، وتنطلق من روما عاصمة إيطاليا إحدى أكثر دول العالم تضررا من الفيروس القاتل.

وسيكون على ويفا أيضا تقرير صيغة اختتام موسم 2019-2020 لدوري الأبطال، المعلّق منذ الثامن من آذار/مارس في إياب الدور ثمن النهائي، والذي من الممكن أن يتحول إلى بطولة اقصائية بدءا من ربع النهائي.

وأعربت مدينة فرانكفورت الألمانية والمنطقة المحيطة بها الخميس عن اهتمامها بتنظيم البطولة النهائية. كما ذكرت صحيفة "بيلد" أن مدنا في روسيا والبرتغال عبرت عن نفس النية.

إيبي-جتا/ف ط/جأش

© 2020 AFP