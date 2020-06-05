دورة بحضور جماهيري في براغ منتصف حزيران/يونيو

ميكال تشييك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لاعبة كرة المضرب التشيكية بترا كفيتوفا تستعد للارسال في دورة ودية في براغ في 28 أيار/مايو 2020.

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براغ (أ ف ب)

تشارك النجمتان التشيكيتان كارولينا بليشكوفا وبترا كفيتوفا في دورة خيرية في كرة المضرب وبحضور جماهيري بين 13 و15 حزيران/يونيو الحالي في العاصمة براغ، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

ويتواجه فريقان، كل منهما مؤلف من ست لاعبات، في هذه الدورة بعد أن سمحت الحكومة التشيكية بإقامة الاحداث التي لا يتجاوز عدد الحضور فيها 500 شخص بداء من الثامن من حزيران/يونيو، في ظل تخفيف قيود الاقفال التام المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء على صفحة فيسبوك الخاصة بالدورة "لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه الدورة الفريدة للفرق".

وقال توماس بيتيرا مروّج الدورة لوكالة "سي تي كا" المحلية "سنبدأ بعدد أقل من الاشخاص، وأعتقد أننا سنرفعه تدريجيا".

وشاركت كفيتوفا المصنفة ثالثة عالميا في نهاية أيار/مايو الماضي في أول دورة أقيمت في بلادها بعد فترة الاقفال التام، جمعت أبرز اللاعبات التشيكيات ولكن خلف أبواب موصدة.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات منافسات كرة المضرب منذ آذار/مارس الفائت وستستمر حتى 31 تموز/يوليو على الاقل.

© 2020 AFP