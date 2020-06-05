ريبورتاج: شركة فرنسية تبتكر"ممرات تعقيم" تستطيع القضاء على 99% من الفيروسات

ممرات التعقيم. © فرانس24

في مدينة تركوان شمال فرنسا بالقرب من الحدود البلجيكية، ابتكرت شركة محلية ما يسمى بـ"ممرات التعقيم". ويتعلق الأمر بآلة تساعد على التخلص من 99 بالمئة من الفيروسات والميكروبات. يكفي لأي شخص أن يدخل عبر هذا الممر لكي تقوم الآلة الموجودة داخله بالقضاء على جميع الفيروسات والميكروبات وذلك بأن ترش عليه رذاذا معقما عديم الرائحة. ويمكن استعمال هذه الممرات أمام المحلات التجارية والمستشفيات أو في المطارات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا أو أي فيروس آخر.