ضربتان أميركيتان تستهدفان طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار في أفغانستان (مسؤول أميركي)

وكير كوسر ا ف ب/ارشيف

جندي أميركي يقف على مقربة من جنود أفغان خلال تدريبات في لشكر كاه بولاية هلمند في 28 تموز/يوليو 2017

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كابول (أ ف ب)

أعلن مسؤول عسكري أميركي الجمعة أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع.

وكتب المتحدث الأميركي سوني ليغيت في تغريدة أن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان "منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر".

وتابع "نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام".

ولم تعلّق حركة طالبان على الضربتين حتى الآن.

وأعلنت طالبان بشكل مفاجئ وقفاً لإطلاق النار مع القوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر انتهت مهلته في 26 أيار/مايو.

ومذاك، انخفض مستوى العنف بشكل عام في كافة أنحاء البلاد، في حين أكدت الحكومة الأفغانية أنها مستعدة لبدء محادثات السلام التي طال انتظارها مع المتمردين.

ووقعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع طالبان في شباط/فبراير ينصّ على انسحاب كافة القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمانات أمنية يقدمها المتمردون.

© 2020 AFP