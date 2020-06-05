تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 29111

نشرت في: آخر تحديث:

أخصائية رعاية صحية في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى بالضاحية الباريسية سان دوني. 22 أبريل/نيسان 2020
أخصائية رعاية صحية في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى بالضاحية الباريسية سان دوني. 22 أبريل/نيسان 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

سجلت فرنسا 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، في زيادة بنسبة 0,2 في المئة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

إعلان

في بيانها اليومي، ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد سجلت الجمعة 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة بنسبة 0,2 في المئة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

وأضافت وزارة الصحة أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، في الوقت الذي لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.