فرنسا: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 29111

سجلت فرنسا 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، في زيادة بنسبة 0,2 في المئة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

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في بيانها اليومي، ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد سجلت الجمعة 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة بنسبة 0,2 في المئة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

وأضافت وزارة الصحة أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، في الوقت الذي لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.

فرانس24/ رويترز

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