فيروس كورونا: أردوغان يلغي حظر التجول الأسبوعي خشية تكبد تركيا خسائر اقتصادية هائلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة وزير الصحة فخر الدين قوجة في زيارة لمستشفى سانجاكتيبي الجديد في اسطنبول، تركيا، 29 مايو/أيار 2020.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلغاء حظر التجول الذي كان مطبّقا نهاية كل أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأشار إردوغان، عبر تغريدة على تويتر، إلى أن السبب الرئيسي لقراره هو الخوف من تكبد تركيا خسائر اقتصادية هائلة، مناشدا الأتراك الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية. ولقد سجل البلد حتى الآن أكثر من 167 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 ونحو 4630 وفاة.

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ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة حظر التجول الذي كان مطبّقا في نهاية كل أسبوع لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى المخاوف المرتبطة بالاقتصاد.

لقد فرضت تركيا إغلاقا نهاية كل أسبوع وأيام العطل الرسمية منذ أبريل/نيسان، بينما أكدت وزارة الداخلية صباح الجمعة أنه سيتم إغلاق 15 مدينة مجددا نهاية الأسبوع الجاري.

لكن بعد ساعات، أعلن أردوغان، عبر تويتر، أنه ألغى الحظر بعد "رد من مواطنينا" بأنه سيحمل آثارا اقتصادية سلبية.

وبعث افتتاح المقاهي والمطاعم والأماكن العامة الأخرى هذا الأسبوع الأمل برفع حظر التجول.

وقال أردوغان "لم نرغب برؤية مواطنينا يعانون وقد شرعوا للتو في العودة إلى حياتهم اليومية العادية بعد توقف شهرين ونصف".

لكنه ناشد مواطنيه ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي وضمان اتباع إرشادات النظافة.

وقد سجلت تركيا أكثر من 167 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 ونحو 4630 وفاة، لكن معدل الوفيات اليومية انخفض إلى أقل من 50 في الأسابيع الماضية.

فرانس24/ أ ف ب

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