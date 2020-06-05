فيروس كورونا: حصيلة يومية قياسية للوفيات في البرازيل والبيرو من البلدان الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية

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طابور من الأشخاص في كالاو في البيرو ينتظرون دورهم للحصول على الأوكسجين

سجلت البرازيل الخميس حصيلة يومية قياسية جديدة للوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الضحايا خلال 24 ساعة الأخيرة 1473 وفاة، لتصبح الثالثة عالميا والأولى في أمريكا اللاتينية من حيث عدد الوفيات. تأتي بعدها، في نفس القارة، البيرو، التي تجاوز فيها عدد الوفيات الخمسة آلاف بينهم 146 شرطيا على الأقل، و61 طبيبا ومسعفا، وثمانية من رجال الإطفاء و20 صحافيا.

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ارتفعت حصيلة الوفيّات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 34 ألفاً في البرازيل، لتُصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقاً لأرقام رسمية صادرة الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن البرازيل سجّلت رقما قياسيا جديدا من الوفيّات جرّاء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.

غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

عدد الوفيات في البيرو يتجاوز عتبة الخمسة آلاف

في البيرو، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا عتبة الخمسة آلاف وفاة الخميس، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

والبيرو هي الدولة الثانية الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

وسجلت البيرو في الإجمال 5031 وفاةً جراء الفيروس، بينها 137 وفاة أُحصيت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما سجل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً قدره 4284 إصابة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183,198.

وتمّ إدخال أكثر من تسعة آلاف شخص إلى المستشفيات في البلاد بسبب كوفيد-19، الأمر الذي أربك النظام الصحّي الذي يعاني بشكل خاصّ من نقص حادّ في الأوكسجين الضروريّ لعلاج المرضى. وقالت الحكومة الخميس إنّها باتت تعتبر الأوكسجين "مورداً استراتيجيّاً".

وقالت السلطات إنّ بين المتوفّين 146 شرطيّاً على الأقلّ، و61 طبيباً ومسعفاً، وثمانية من رجال الإطفاء و20 صحافيأ. وقد أصيب هؤلاء بالفيروس أثناء تأديتهم عملهم.

وتشهد البيرو حجراً إلزاميا على الصعيد الوطني منذ 16 آذار/مارس مع حظر تجول ليلي وإغلاق للحدود، غير أن ذلك لم يمنع انتشار الوباء.

ووصل 85 طبيباً كوبيّاً الخميس إلى البلاد لدعم العاملين الصحّيين في مكافحة الوباء.

1021 وفاة خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

وسجلت الولايات المتّحدة مساء الخميس 1021 وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الجمعة 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,870,000 مصاب. وأُعلن تعافي 485 ألف شخص.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجل حالياً في أكثر من 140 مدينة أمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

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