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ريبورتاج: الحكومة المصرية تفرض ارتداء الكمامات والمصريون يشكون عدم توفرها

الحكومة المصرية فرضت ارتداء الكمامات الواقية في المواصلات العامة وغرامات مالية على المخالفين. © صورة من شاشة فرانس24

يشتكي المصريون من عدم وفرة الكمامات الطبية التي تعتبر، طبقا للمعايير الدولية، إحدى وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا الفتاك. وحتى عندما تتوفر فهناك من يرفض ارتداءها بحجة عدم اقتناعه بفعاليتها أو بسبب شعوره بضيق في التنفس. لذلك، فرضت الحكومة غرامات مالية قد تصل أحيانا إلى ما يقدر بـ260 دولارا أمريكيا على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات الواقية في المواصلات العامة. كما أمرت الحكومة هيئة المرور بفرض غرامات مرورية على سائقي وسائل النقل الذين يقلون ركابا لا يرتدونها.