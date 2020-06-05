نجم السلة دورانت يشتري أسهما في فريق فيلادلفيا لكرة القدم (تقارير)

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لوس انجليس (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس أن نجم كرة السلة الأميركية كيفن دورانت اشترى حصة قليلة من أسهم فريق فيلادلفيا يونيون لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "سبورتس بيزنس دايلي" أن دورانت اشترى حصة في نادي فيلادلفيا يونيون تتراوح بين 1 و5 بالمئة.

وليست المرة الأولى التي يقوم فيها دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز، بشراء أسهم في أحد أندية الدوري الأميركي لكرة القدم. فقبل عامين قام بشراء حصة في دي سي يونايتد في مسقط رأسه في واشنطن العاصمة.

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل حول ما إذا كان استثمار النجم الحالي لبروكلين نتس شخصيا أم تم من خلال شركته "ثيرتي فايف فنتشور".

ودورانت هو الأحدث في قائمة طويلة من المشاهير الذين يشترون حصصا قليلة في فرق الدوري الأميركي لكرة القدم. وتشمل القائمة لوس أنجليس إف سي (ويل فيريل، ماجيك جونسون، ميا هام، نومار غارسابارا)، سياتل سوندرز (راسل ويلسون، درو كاري)، هيوستن دينامو (جيمس هاردن)، فانكوفر وايت كابس (ستيف ناش) وأوستن إف سي (ماثيو ماكنوي).

كما يملك "الملك" ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز 2 بالمئة في ليفربول الإنكليزي منذ 2011.

© 2020 AFP