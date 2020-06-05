وباء كوفيد-19 "تحت السيطرة" في فرنسا بحسب الخبراء

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رجلان يلعبان الشطرنج في حدائق لوكسمبورغ في باريس في 4 حزيران/يونيو 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلن رئيس المجلس العلمي في فرنسا البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي الجمعة أن وباء كوفيد-19 "تحت السيطرة" حاليا في البلاد.

وقال لاذاعة فرانس-انتر إن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع آذار/مارس قبل العزل، نعتبر الآن انها باتت حوالى ألف حالة تقريبا".

وأضاف "هذا يظهر جيدا أنه حصل تراجع كبير، كما أنه لدينا كل الأدوات للكشف عن هذه الحالات الجديدة. لدينا الفحوصات ونظام كامل للعزل وتتبع الأشخاص المخالطين ما يتيح بالطبع تجنب الانتشار".

ونشر المجلس العلمي المكلف توجيه السلطات العامة بشأن إدارة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 الخميس رأيا جديدا يوصي بالاستعداد "لأربعة سيناريوهات محتملة" للاشهر المقبلة تتراوح بين "وباء تحت السيطرة" و"تدهور خطر".

وقال البروفسور ديلفريسي "نعتقد أن السيناريو الأول أي السيطرة على الوباء هو الأكثر ترجيحا. انه مرتبط بنتائج العزل وواقع أن الفيروس قد يكون يتأثر بنوع معين من الحرارة".

يواصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة التراجع في فرنسا يوميا مع حوالى ألف مريض في حالة خطرة مقابل أكثر من سبعة آلاف قبل شهرين.

وتوفي 29 ألفا و65 شخصا بسبب المرض في فرنسا منذ بدء انتشار الوباء.

© 2020 AFP