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وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال بشمال مالي

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جنديان في عملية برخان، مالي
جنديان في عملية برخان، مالي © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة، عبر تويتر، أن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال بشمال مالي.

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 قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي.

 

وقالت بارلي عبر تويتر "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي".

فرانس24/ رويترز

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