وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال بشمال مالي

جنديان في عملية برخان، مالي

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة، عبر تويتر، أن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال بشمال مالي.

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قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي.

Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Les opérations contre l’État islamique au Grand Sahara, l’autre grande menace terroriste dans la région, se poursuivent également. Le 19 mai dernier, les forces armées françaises ont capturé Mohamed el Mrabat, vétéran du djihad au Sahel et cadre important de l’EIGS. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

وقالت بارلي عبر تويتر "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي".

فرانس24/ رويترز

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